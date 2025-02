Dayitalianews.com - Confusa e disorientata ma in buona salute: ritrovata nei boschi da Carabinieri e Vigili del Fuoco Luciana, la donna di 50 anni scomparsa da due giorni dalla sua abitazione di Villa Santo Stefano

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo duedi ansia e ricerche senza sosta, si è finalmente conclusa con un esito positivo la vicenda diFiocco, la cinquantenne dinel nulla. Laè stata rintracciata nella giornata di oggi, in buone condizioni di, mentre vagava tra idei monti di Amaseno, a pochi chilometri dal suo paese di residenza.L’avvistamento tra i: fondamentale il lavoro didelL’intervento decisivo è stato compiuto daie daidel, che dastavano battendo palmo a palmo il territorio.è stata individuata mentre camminava senza una direzione precisa, visibilmente provata ma fortunatamente in buone condizioni fisiche. Dopo il ritrovamento, è stata subito sottoposta ai controlli sanitari di routine per verificare il suo stato di