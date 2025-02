Juventusnews24.com - Conceicao Yildiz, sono loro i due dribblomani della Juve: scatta il paragone con due campioni del passato!

di RedazionentusNews24, latorna ad avere duedi grande spessore: comealtri duestoria recente del club bianconeroFranciscoe Kenani giocatori più capaci di sfoderare dribbling durante una partita di Champions League tra le fila. A ricordarlo è lo stesso club bianconero nel suo consueto pezzo statistico di avvicinamento a PSV.STATISTICA – «Con Francisco Conceição (23) e Kenan(20), questa è la prima stagione di Champions League in cui due giocatorintus contano almeno 20 dribbling riusciti a partire dal 2014-15: Carlos Tevez (29) e Álvaro Morata (20) in quel caso, con i bianconeri che arrivarono secondi in quel torneo».