Con un grattino da 3 euro ne porta a casa 200mila | colpo grosso al Bar Centrale di Cuccurano

Fano, 19 febbraio 2025 – Con unda 3ne ha vinti. E’ ilmesso a segno ieri mattina da un pensionato, al Bardi, lungo la Flaminia al civico 328. Ilera nella mazzetta dei “Numeri fortunati”, nome quanto mai azzeccato per il settantenne. Il quale si è accorto che aveva grattato qualcosa di molto prezioso, e per avere ulteriore conferma lo ha mostrato alla titolare, Claudia Lazzari, 60 anni. “Quando me lo ha detto non ci credevo – ha detto la titolare ieri – poi abbiamo controllato. Era vero. Cosa ha detto lui? Mah, io l’ho visto molto contento.”. Ma chi è il pensionato? Identità non rivelata. “Un nostro cliente abituale – si limita a dire Claudia – viene qui quasi ogni giorno, prende il caffè e qualche volta anche il”.