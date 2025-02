Liberoquotidiano.it - "Con lui ho avuto più pazienza degli altri...": da Emis Killa una bomba su Fedez

Doveva essere il trentesimo concorrente del Festival di Sanremo, ma alla fineha rinunciato, perché indagato a Milano nell'ambito dell'inchiesta Doppia curva sul rapporto e gli affari tra le curve di Milan e Inter e diversi vip. "Non ho voluto partecipare al Festival io. Non ero escluso da regolamento, se avessi voluto, avrei potuto partecipare. Ho deciso io di fare un passo indietro - ha spiegato il rapper ad Alessandro Cattelan, ospite di Stasera c'è Cattelan su Rai 2 -. C'è un indagine in corso, ma non ne posso parlare. E per questo motivo ho deciso di non partecipare. Io sono tranquillo, ma volevo andare a Sanremo per parlare della mia musica, quest'anno sarebbe stata messa in secondo piano. Non volevo polemiche, quando andrò a Sanremo vorrò parlare solo della musica senza avere cose che spostano dall'attenzione".