Quifinanza.it - Con l’Assegno unico solo 172 euro a famiglia, pesa la mancata presentazione dell’Isee

Nel 2024Universale è andato a 6,3 milioni di nuclei familiari, erogando un totale di 19,8 miliardi die beneficiandone complessivamente 10 miliardi di figli. Lo afferma l’Inps in una nota; i dati sono in aumento rispetto agli anni passati, quando nel 2023 erano 18,2 miliardi e nel 2022 si attestarono ai 13,2 miliardi. Per quanto riguarda il mese di dicembre 2024, l’importo medio per figlio, comprensivo delle maggiorazioni previste, è stato di 172.L’importanzaL’importo delè determinato in base all’Isee del nucleo familiare del figlio beneficiario, considerando l’età dei figli a carico e altri fattori. In particolare,prevede una quota variabile progressiva: si parte da un massimo di 201per ciascun figlio minore con Isee fino a 17.