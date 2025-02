Ilfoglio.it - Con i pitbull l'amore per gli animali non c'entra, è solo narcisismo testosteronico

, il cane bullo dei bulli. L’eccellente pittore Enrico Robusti ha dipinto un quadro intitolato “Pit bullo” in cui il feroce animale esibisce le zanne mentre è tenuto faticosamente al guinzaglio da uno stolto gradasso. E’ un bell’esempio di espressionismo faceto, peccato che la cronaca sia molto meno divertente: iuccidono i bambini. Dunque ora si parla di patentini per i proprietari. Ma perché? L’infanticidio è vietato, giusto? E allora siano vietati anche i, i bull terrier, i fila, i dogo, tutti i cani capaci di uccidere bambini. Non c’è motivo di rischiare. Le automobili sono pericolose ma sono indispensabili. I coltelli sono pericolosi ma sono indispensabili. Isono pericolosi e non servono a niente, se non a qualche bullo per bulleggiare. Siano vietati e che non se ne parli più.