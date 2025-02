Gqitalia.it - Con Amazfit Active 2 Jasmine Paolini vuole migliorare prestazioni sportive e recupero

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Al polso è una piuma, eppure, rinchiusa nella scocca c'è una tecnologia che pesa. E parecchio.alza l'asticella del mercato smartwatch con il lancio dell'2, un dispositivo pensato per chi preferisce smartwatch leggeri e di dimensioni contenute, ma che porta funzionalità premium in una fascia di prezzo sorprendentemente accessibile. Ed è un punto forte che apparentemente non presenta debolezze. Vediamo in dettaglio che cosa proponecon il nuovo smartwatch2.Salute e sport sempre monitoratiDicevamo del cuore tecnologico di peso dell'2, che batte al ritmo del sofisticato sensore ottico BioTracker 6.