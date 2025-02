Ilrestodelcarlino.it - Con 848 milioni, cresce la raccolta di Bcc

Il 2024 si è concluso con ottimi risultati per la Banca di credito cooperativo di Recanati-Colmurano: è quanto emerso dalla conferenza stampa ieri nella sede della Bcc di piazza Leopardi. Gerardo Pizzirusso, neo presidente della banca, ha tracciato un bilancio evidenziando l’importanza di questo momento non solo per la solidità economica raggiunta, ma anche per il valore che l’istituto rappresenta come "banca di comunità". La missione della Bcc, come ha sottolineato, non è di generare profitto per pochi, ma di promuovere lo sviluppo del territorio attraverso un credito cooperativo che metta al centro la mutualità e il benessere della collettività. Pizzirusso ha infatti ricordato che la banca è impegnata a rafforzare il legame con i soci (oggi circa 4.500) e con i clienti, nonché con la comunità locale, attraverso progetti di solidarietà sociale.