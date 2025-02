Ilrestodelcarlino.it - Comunicare con i ragazzi autistici: "Per loro la società va troppo veloce"

"Esprimo soddisfazione per l’incontro di lunedì: siamo stati ricevuti per avviare un progetto a lungo termine e in marzo, assieme a un operatore, andrò a Bologna nella sede di Trenitalia Tper per trattare il tema dell’autismo e spiegare i comportamenti da seguire con le persone autistiche". Il presidente di Aut Aut Roberto Vassallo annuncia alcune future attività della sua associazione dopo l’incontro di lunedì, assieme al sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi, a Bologna con i vertici di Trenitalia Tper. Il summit è stato organizzato dopo che un giovane affetto da spettro autistico in gennaio era stato sottoposto a sanzione per non aver timbrato il biglietto a causa dell’apparecchio obliteratore fuori servizio. La sanzione era stata poi annullata dall’azienda. Ora inizierà una collaborazione ufficiale tra Aut Aut e Trenitalia Tper per una formazione del personale.