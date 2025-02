Comune di Napoli 24 milioni di euro per la programmazione culturale

Leggi su Ildenaro.it

Arte, cinema, teatro, musica. Con una dotazione finanziaria complessiva pari a 2,4di, ildigetta le fondamenta per la costruzione di una solida, pubblicando 6 nuovi avvisi pubblici per l’assegnazione di contributi economici a progetti culturali. Proseguendo nel solco tracciato dal sindaco Gaetano Manfredi, che ha individuato nella cultura un asset strategico fondamentale per lo sviluppo del territorio cittadino, e sulla scia del successo riscontrato negli ultimi anni, sono stati programmati 6 bandi, di cui 4 già pubblicati e disponibili online sul sito web istituzionale (www..it) e 2 in via di pubblicazione a breve. Il primo è a sostegno delle imprese di produzione audiovisiva e cinematografica, che sceglierannocome set per i lavori da realizzare nel biennio 2025-2026: lungometraggi, cortometraggi, documentari, opere seriali, videoclip musicali, web content.