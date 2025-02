Zon.it - Comprare casa nel 2025: cosa aspettarsi dal mercato immobiliare italiano?

Il 2024 si è rivelato un anno dinamico per il, e le prospettive per ilsono promettenti. Ilsta vivendo un periodo positivo, evidenziato dal significativo aumento delle richieste di mutui immobiliari, che hanno registrato un incremento del 15% rispetto all’anno precedente. L’ultimo trimestre del 2024 è stato particolarmente vivace, con dicembre che ha visto un incremento del 54% delle richieste di mutuo rispetto allo stesso mese del 2023.I mutui immobiliari: quali sono le previsioni relativamente ai tassi per il? Fare previsioni certe nel lungo termine in ambito finanziario eè sempre complesso. Tuttavia, si possono fare alcune considerazioni alla luce dei dati al momento a disposizione. Le attuali previsioni sono positive, grazie al recente taglio dello 0,25% deciso dalla Banca Centrale Europea alla fine di gennaio