Ilrestodelcarlino.it - Compagnucci negli States. A Naples fino in semifinale

Tre settimane intense, tre tornei da 15mila dollari, un’esperienza in crescendo coronata dalla. Tommasoè tornato dal suo primo tour americano con un bagaglio ricco di esperienze, risultati e consapevolezze. Il giovane talento dell’AT Macerata si racconta al Carlino, ripercorrendo questo viaggio che ha segnato l’inizio del suo 2025., prima voltaStati Uniti: che esperienza è stata a livello umano? "Davvero intensa. Mi sono trovato in un posto completamente diverso da quello al quale siamo abituati, con una cultura differente che mi ha dato tantissimo a livello umano. Sono molto contento di aver fatto questa scelta e di aver avuto l’opportunità di conoscere tante persone. È stato un viaggio che mi ha permesso di crescere non solo come tennista, ma soprattutto come persona".