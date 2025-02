Napolitoday.it - Como si prepara all'arrivo del Napoli: tra le misure di sicurezza anche il divieto di attracco delle barche

Leggi su Napolitoday.it

siall’dei tifosi delper la sfida di campionato in programma domenica 23 febbraio alle 12:30 allo stadio Sinigaglia. Per garantire lapubblica, il sindaco Alessandro Rapinese - come riferisce Qui- ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente che.