Spazionapoli.it - Como-Napoli, scelto l’arbitro: ha incrociato gli azzurri 12 volte

CalcioUltimissime – Scelte le designazioni arbitrali della 26a giornata di Serie A: ecco chi èdiSi avvicina la data x per, valida per la 26a giornata di campionato. Il club azzurro arriva a questo incontro dopo tre pareggi di fila. Da un lato, è stata mantenuta l’imbattibilità, ma allo stesso tempo c’è un po’ di amarezza per non aver portato a casa i tre punti contro Roma e Lazio, quando solo nel finale delle due gare è stato raggiunto il pareggio.La trasferta asarà finalmente concessa ai tifosi napoletani residenti in Campania, che hanno potuto acquistare i biglietti per il settore ospite. Per ben novein questa stagione è stata vietata la vendita dei ticket ai residenti campani. Una “penalizzazione” pesantissima inflitta alla società partenopea, che ad ogni modo, come ricorda Antonio Conte, ha migliaia di tifosi in giro per tutta Italia e sopperisce ai divieti.