Spazionapoli.it - Como-Napoli, Conte cambia ancora: nuova mossa per battere Fabregas

Leggi su Spazionapoli.it

Notizie Calcioun assetto tattico differente,un cambio importante: la scelta diperildiUn punto guadagnato è tutto quel che resta dalla gara di Roma contro la Lazio. Ma potevano essere ben 3, visto la sconfitta dell’Inter contro la Juventus. Un’occasione sciupata per l’allungo, masa bene che i suoi ragazzi stanno dando il massimo e non può chiedere più di quanto stiano già facendo. Oltretutto, alcuni di loro fanno gli extra in ruoli non propri. Ecco le ultime notizie sul Calcioin vista della sfida di.Domenica 23 febbraio gli azzurri saranno ospiti dei lariani al Sinigaglia per la 26a giornata di Serie A. Un impegno delicato da non fallire. La speranza è quella di recuperare alcune pedine, come Olivera e Spinazzola.