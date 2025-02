.com - Come prendersi cura degli pneumatici per prolungarne la vita utile

Glisono una delle parti più cruciali di un’auto, non solo per la loro importanza nella sicurezza stradale, ma anche per l’impatto economico della loro sostituzione. Infatti, secondo uno studio della Polizia Stradale, Assogomma e Federpneus a cui ha avuto accesso Parclick.it:, l’app di prenotazione di parcheggi leader in Europa, quasi due veicoli italiani su dieci circolano conin cattive condizioni.Effettuando una corretta manutenzione e prolungandone la, però, si può risparmiare denaro e garantire un viaggio più sicuro.Per riuscirci ecco i consigli elaborati dagli esperti di Parclick.it:Mantenere la pressione correttaDobbiamo controllare la pressioneregolarmente e mantenerla al livello raccomandato dal produttore del veicolo. Una pressione errata può causare un’usura irregolare e aumentare il rischio di scoppi.