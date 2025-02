Giornalettismo.com - Come difendersi dalle diverse tipologie di spoofing

La Polizia Postale italiana, nel 2024, ha agito con convinzione rispetto a una particolare tipologia di truffa tecnologica. Le vittime erano state truffate attraverso una delle forme più subdole di frode: lo. In questo approfondimento spiegheremoe quali strategie adottare per non cadere in questi raggiri che, nella maggior parte dei casi, avvengono telefonicamente (nel caso della Regione Lazio e del buono Coop). Ma, occorre sottolinearlo, questi sono solamente i casi più conosciuti, visto che questo è a tutti gli effetti un attacco informatico. Introduzione allo: cos’è efunzionaa livello di applicazione Misure di prevenzione e protezione contro gli attacchi diIntroduzione allo: cos’è efunziona Loè un tipo di attacco informatico che impiega la falsificazione dell’identità (spoof) in varie maniere.