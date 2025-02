Notizie.com - Come difendersi da Graphite di Paragon, lo spyware che sfrutta l’assoluta mancanza di leggi e controlli: perché è impossibile risalire al “mandante”

“La realtà ha dimostrato più voltestrumenti simili siano stati impiegati per monitorare giornalisti, attivisti, dissidenti politici e persino funzionari governativi di Paesi alleati. In un contesto che va ben oltre la lotta al crimine e che si avvicina pericolosamente a forme di sorveglianza mirata e non autorizzata”.dadi, lochedial “” (CANVA FOTO) – Notizie.comA parlare, in esclusiva per Notizie.com, è Pietro Di Maria, esperto di cybersicurezza e direttore generale di Meridian Group. Con Di Maria abbiamo fatto il punto della situazione sul caso di, il software-spia di proprietà della società israelianaSolutions. Pochi giorni fa è emersa la notizia che il direttore di Fanpage, Francesco Cancellato, e il fondatore dell’ong Mediterranea, Luca Casarini, sarebbero stati spiati proprio tramite il software della