Amica.it - Come abbinare cappotto e jeans in inverno

Leggi su Amica.it

Declinati in diversi colori, i cappotti si abbinano aiadattandosi sia a look da giorno che da sera. Ecco gli abbinamenti street style più belli da replicare in città per tutto l’.Per una mise grintosa, il capo in denim si sceglie per tutte le giornate della stagione fredda insieme a stivali alti, pullover dolcevita e maxi pelliccia, mentre tra i pezzi del guardaroba invernale c’è un capospalla boho chic dadritti e dolcevita. Una mise sofisticata per l’ufficio comprende camicia,chiaro, pantaloni a vita alta, borsa a mano e stivaletti. Nel video di Amica.it, si scoprono altre mise street style per combinare al meglio. GUARDA LE FOTO12 cappotti teddy scontati da non perdere ai saldi invernali 2025 Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATAinAmica.