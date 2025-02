Ilrestodelcarlino.it - Combattere il fast fashion a scuola

Il Comune di Forlì e il Multicentro per la Sostenibilità (Mause) partecipano alla 21° edizione di ‘M’illumino di Meno’, la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, promossa dal programma radiofonico ’Caterpillar’ di Radio2. L’iniziativa, attiva fino al 21 febbraio, punta a sensibilizzare i cittadini sulle buone pratiche ambientali. Il tema scelto quest’anno è la moda sostenibile. Il settore tessile, in particolare il fenomeno del ‘’, ha un forte impatto sull’ambientale e sociale. Per riflettere su questo problema, il Mause ha organizzato un percorso didattico di sei ore rivolto agli studenti delle scuole medie e superiori, che prenderà il via oggi. Cinque classi, circa 115 alunni, parteciperanno all’iniziativa approfondendo gli effetti del settore della moda attraverso incontri e visite con la cooperativa Equamente e la Caritas diocesana.