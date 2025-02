Lanazione.it - Coltano, grido di dolore delle associazioni: “Viviamo in un deserto assediato dai rifiuti”

Pisa, 19 febbraio 2025 – Undai. L’immagine desolata di un giovane alberello stroncato su uno sfondo di, triturati e non, è oggi l’icona di. L’istantanea di unafrazioni più iconiche del territorio comunale pisano viene restituita dalleComitato per la difesa di, Comitato difesa Alberi Pisa, La Città Ecologica. “Perché non bastava la distruzione di una pineta, attuata con una operazione scriteriata e senza controlli, che lo stesso Parco ha giudicato in parte sbagliata pur scaricando la responsabilità sulla ditta tagliaboschi da lui stesso incaricata – commentano - E non bastava neanche che durante la serie contigua di tagli a raso (contrari allo stesso piano di gestione) si siano triturati e ridotti in cippato, insieme ai pini ed altri alberi,di vario genere”.