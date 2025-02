Dayitalianews.com - Colpo notturno in un negozio di ottica pontino: tre ladri incappucciati, ripresi dalle telecamere, fanno razzia della merce

Il furto in pieno centro su via VitruvioAssaltoin undinel cuore di Formia: tre malviventi, vestiti di nero e con il volto coperto, hanno fatto irruzione nella notte tra lunedì e martedì all’Lucciola, attività che si trova al civico 97 di via Vitruvio.Ilè stato messo a segno intorno alle 4 del mattino, quando il terzetto ha infranto la vetrata d’ingresso utilizzando, presumibilmente, il coperchio di un tombino.Ihanno agito con estrema rapidità, approfittando del silenzionotte e dell’assenza di testimoni, portando via occhiali da sole e da vista di marca, insieme a montature di pregio, per un valore che, secondo una prima stima, sarebbe piuttosto elevato.Nessun allarme da parte dei residentiNonostante il frastuono provocato dall’effrazione, nessuno degli abitanti dei palazzi circostanti sembra aver notato iin azione.