Coldiretti lancia l'allarme: etichette e dazi, il nostro vino è a rischio

"Ribadiamo la nostra preoccupazione per la follia tutta ideologica delleallarmistiche sul, che rischiano di danneggiare un settore fondamentale per l’agricoltura europea e veicolo di cultura nel mondo. Sono scelte senza fondamento scientifico, che non distinguono tra consumo consapevole e abuso". Così il presidente diEttore Prandini a difesa del settore: "Abbiamo avuto rassicurazioni dal commissario all’agricoltura Hansen circa l’impegno nella difesa del settore. Ora ci aspettiamo che si lavori in questa direzione anche per evitare forme ingiustificate e penalizzanti di tassazione". Proprio pochi giorni fae Filiera Italia avevano scritto anche una lettera alla commissione europea per respingere l’inaccettabile proposta - contenuta nel documento di lavoro dei servizi della Commissione - di apporre delle scritte sulle bottiglie per scoraggiare i consumi, oltre ad aumentare la tassazione.