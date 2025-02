Genovatoday.it - Cocaina, sequestrati due etti e mezzo: arrestati due pusher minorenni

La polizia di Stato di Genova ha arrestato duesenegalesi, entrambi di 17 anni, ritenuti responsabili di spaccio.I ragazzi, nei giorni precedenti, erano stati visti nascondere qualcosa in due fioriere in piazza Santa Brigida, così sono scesi in campo per indagare gli agenti del.