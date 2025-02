Clienti Telepass possono pagare via app strisce blu in oltre 350 comuni

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) –il parcheggio su strada è ancora più semplice e conveniente per i: la società del Gruppo Mundys facilita il servizio di pagamento dei parcheggi su strada nelle aree gestite con parcometro, le cosiddetteblu. Oggi sono350 le località italiane in cui il servizio è attivo, offrendo aiuna rete sempre più capillare e consentendo loro di migliorare l’esperienza di viaggio e risparmiare tempo in tutte le principali città italiane, non solo in quelle più grandi.La modalità è semplice: le società che gestiscono il servizio di sosta fanno un accordo conche rende possibile il pagamento tramite app, con il proprio smartphone, anche senza avere ilin auto. Comodo, intuitivo e cashless: il servizio, riservato a tutti i, permette il pagamento della sosta sulla base delle tariffe indicate dal Comune.