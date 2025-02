Clean Industrial Deal nel piano Ue per l’industria spuntano le quote Made in Europe | la sfida a Trump e alla Cina

Leggi su Open.online

Per rilanciare la produzione di tecnologie verdi e rispettare gli impegni di sostenibilità, la Commissionea sta pensando di introdurreobbligatorie di prodotti «in» per gli appalti pubblici e privati. È questa una delle principali novità contenute nel, l’attesoper il rilancio dela che la Commissione di Ursula von der Leyen presenterà il 26 febbraio. Il documento punta a rivitalizzaredel Vecchio Continente puntando sulla cosiddetta «industria pulita», ossia su settori come la produzione di pannelli solari, pale eoliche, batterie e auto elettriche. Unche per trasformarsi in realtà avrà bisogno di più investimenti privati e più aiuti di Stato. In altre parole, di molti più soldi, a prescindere da dove arrivino.