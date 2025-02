Bergamonews.it - Claudio Baglioni, Cinema e psicologia, Lakmé e Tierra: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Il concerto dial Teatro Donizetti,al Conca Verde, “” al Qoelet di Redona, la rassegna “! Nuove rotte per un mondo più umano” a Zanica, il cineclub a Treviglio e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di mercoledì 19 febbraio.Ecco gli appuntamenti.Oggi alle 16.45 alla biblioteca Galizzi, a, si terrà un nuovo appuntamento con “Leggimi! Letture ad alta voce e consigli di libri”.I volontari del Circolo dei Narratori proporranno dei libri che li hanno commossi, divertiti e fatti pensare.Chi vuole può portare un libro e raccontarlo.alle 18.15 e in replica alle 20.45 al centro culturale di San Bartolomeo, a, prosegue la rassegna “I mercoledì di San Bartolomeo”. Verrà proposto un incontro dal titolo “La tua ultima parola – Per me”, con fra Paolo Gerosa, teologo, membro dei Frati Predicatori.