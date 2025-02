Liberoquotidiano.it - Clamoroso tradimento di Ida Di FIlippo, Casa a Prima Vista, in quale programma la vedremo | Guarda

Ida Diè pronta per una nuova avventura professionale. Insieme a Tommaso Foglia, la star dicompirà un tour gastronomico. L'obiettivo sarà girare tutta la Penisola per andare alla scoperta dei sapori e delle tradizioni dolciarie nostrane e delle pasticcerie più amate dalle famiglie italiane. Su Food Network canale 33 arriva Pazzi di dolci, in onda intv dal 20 febbraio ogni giovedì alle 22:00. A consigliare le tappe del loro itinerario saranno gruppi di parenti e amici di varie località d'Italia, veri appassionati di dolci, che li inviteranno a visitare le loro città e a degustare le specialità più tipiche della zona,nelle loro pasticcerie del cuore e poi direttamente aloro per una merenda coi fiocchi. "Siamo PAZZI di dolci - ha scritto Ida Disu Instagram -.