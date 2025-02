Ilgiorno.it - Cizzolo, errore nel cartello stradale: una via dedicata al giornalista Enrico Mentana

Mantova, 19 febbraio 2025 –di toponoamstica a, frazione di Viadana, nel Mantovano:, località laziale dove si è combattuta una famosa battaglia risorgimentale nel 1867, è stata confusa con, direttore del Tg La7. Ed è così che l'aggiornamento del– che aveva biosgno di una rinfrescata – ha portato a uno strafalcione storico. Sui nuovi cartelli, installati una settimana fa, infatti, sotto la scritta viaè stata aggiunta una didascalia che recita “e conduttore televisivo italiano”. Unpartito probabilmente dagli uffici comunali. Peraltro è noto che, per legge, le vie non possono essere dedicate a personaggi ancora viventi, per quanto molto conosciuti. E fortunatamentegode di ottima salute. Anzi, ha addirittura scherzato sull’postando sui suoi profili social la fotografia delerrato corredata da delle "faccine" divertite.