Ilrestodelcarlino.it - Civitanovese e Ancona, polemica continua. Nel mirino il costo del biglietto al Polisportivo

Botta e risposta traedsul prezzo dei biglietti. Una querelle che curiosamente si accende a margine del derbydi domenica scorsa, terminato sul punteggio di 1-1. Alla base c’è lo striscione esposto durante la partita dalla tifoseria dorica, un chiaro invito alla "vergogna" per i 15 euro (più i diritti di prevendita) richiesti per assistere al match dal settore ospiti. Il club rossoblù, che solitamente richiede 12 euro ai supporters delle squadre rivali, ha risposto allo striscione attraverso un comunicato: "ll’andata avevamo richiesto all’di applicare un prezzo di 12 euro per i biglietti del settore Curva ospiti. Tale richiesta, tuttavia, non era stata accolta e il prezzo stabilito era stato di 15 euro. Per questo motivo, nel match di ritorno, laha ritenuto corretto applicare lo stesso prezzo di 15 euro per il settore riservato ai tifosi ospiti".