Ilrestodelcarlino.it - Civitanova: aveva oltre un chilo di hashish a casa, arrestato operaio di 39 anni

, 19 febbraio 2025 – Trovato in possesso diundi, un39enne del posto vieneanche grazie al fiuto del cane antidroga “Hanima”. Nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti, con particolare riguardo a quelli legati all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti, i militari della Compagnia diMarche hanno fatto scattare un’operazione nel territorio comunale. I controlli sono stati rafforzati a seguito di quanto concordato in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. I finanzieri, con l’ausilio di Hanima, hanno inizialmente sottoposto a controllo l’uomo, gravato da precedenti specifici in materia di stupefacenti. Questi, alla vista della pattuglia, avrebbe mostrato un atteggiamento nervoso, tanto da destare sospetti.