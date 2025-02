Laspunta.it - Cisterna, Maria Renè Carturan lascia la maggioranza “Non sentiremo la mancanza”

“La minoranza ha esultato per la scelta della consiglieradire la, al quarto cambio di casacca, e ha affermato che questo compatterebbe l’intero centrodestra.” Lo hanno dichiarato n una nota congiunta i capigruppo diMascia Cicchitti (Sempre), Aura Contarino (Pd), Francesco Maggiacomo (Azione), Piero Paliani (Conosco) ed Elio Sarracino (M5S).“A noi, in realtà, qualcosa non torna, perché il comunicato diffuso non è stato sottoscritto né dal consigliere comunale Gino Cece, responsabile di Forza Italia, partito cardine dell’area moderata del centrodestra, né dal consigliere Massimiliano Leoni, espressione del civismo moderato, anche lui esponente di spicco sempre del centrodestra, che hanno invece mostrato la loro collaborazione con l’Amministrazione Mantini esclusivamente per il bene della nostra comunità.