Laspunta.it - Cisterna, a Doganella di Ninfa discarica abusiva. Denunciato il proprietario, sequestrata l’area.

Il Comando di Polizia Locale didi Latina, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio per l’accertamento degli illeciti ambientali, ha sottoposto a sequestro penale un’area nella quale era depositato un cumolo di rifiuti speciali non pericolosi.di intervento si trova adiin zona agricola e di pregio paesaggistico.Durante l’attività di pattugliamento gli agenti hanno raccolto le segnalazioni di alcuni cittadini che riferivano della presenza di numerosi rifiuti abbandonati all’interno di un fondo agricolo. Durante il relativo sopralluogo, sono stati rinvenuti numerosi sacchi di plastica contenenti rifiuti speciali non pericolosi, tra cui plastica, vetro, carta e cartone, accumulati sul nudo terreno. Tra i rifiuti sono stati trovati anche documenti e corrispondenza riferibili al produttore dei rifiuti, che risulta essere anche ildel fondo dove erano stati abbandonati.