Anteprima24.it - Cisl FP Irpinia Sannio: Sonia Petrucciani confermata segretaria generale

Tempo di lettura: 3 minutiFP. Succede a se stessa ed eletta a maggioranza questa mattina all’Hotel Traiano. Il Congresso dal titolo “Il coraggio della partecipazione per i servizi pubblici, per il lavoro pubblico, per le persone, per unae un’migliore”, ha discusso delle vertenze lavorative nele nell’. Presente questa mattina il sindaco di Benevento Clemente Mastella e il segretario provinciale del sindaco Ferdinando Vecchione. Laha sottolineato: “Apro i lavori di questa fase congressuale con la stessa emozione che mi ha accompagnato dodici mesi orsono, li avvio con la medesima carica di entusiasmo, ma anche con l’orgoglio e la consapevolezza che gli esiti sin qui raggiunti derivano dallo straordinario impegno di una monolitica squadra che ha saputo reinterpretare il significato di sindacato, restituendo valore e centralità alla persona.