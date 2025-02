Lanazione.it - Ciò che insegna lo sport. Rugby: disciplina e rispetto

Roma, Stadio Olimpico - Sabato 8 febbraio 2025. Studentesse e studenti della classe 3^B della Scuola Secondaria di 1^ Grado di Gavorrano si sono recati a Roma allo Stadio Olimpico, per assistere alla partita diItalia-Galles, valida per il torneo Sei Nazioni. Non tutti hanno partecipato all’iniziativa perché l’8 febbraio era un sabato e il sabato nel nostro Istituto non c’è lezione, pertanto alcuni di noi hanno preferito restare a casa per riposare, senza immaginare cosa si sarebbero persi! La giornata è iniziata con la partenza per Roma dalla stazione di Follonica, il treno partiva alle 9.05, ma già all’alba eravamo svegli e emozionati e ci parlavamo su whatsapp. Il viaggio ci è sembrato particolarmente veloce perché abbiamo riso e scherzato tra di noi e con i professori accompagnatori, tra i quali era presente anche la Dirigente.