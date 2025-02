Dilei.it - Cinzia Leone, la malattia che le ha cambiato la vita: “Un percorso lungo 30 anni”

Un difficile racconto, quello dia La Volta Buona. Ripercorrendo gli ultimi tre decenni della sua, ha infatti svelato i dettagli dellache ha stravolto la sua quotidianità. Una lunga e dura lotta, scandita da una costa ricerca di movimento per tornare a sorridere., 30dopo l’aneurismaEra all’apice della propria carriera,, quando ha quasi perso laa causa di un aneurisma. Sua madre l’aveva convinta a uscire di casa per andare alla prima di un film di Francesco Nuti. Lei non si sentiva affatto bene ma, del resto, trattandosi del lavoro, presenziare era molto importante.Questa scelta, suggerita dalla mamma, le ha salvato la. Era il 21 dicembre del 1991 ed ecco il sunto di Caterina Balivo: “Durante questa presentazione, lei si sente male.