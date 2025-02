Romadailynews.it - Cinema, Onorato: “Recupero Fiamma bellissima notizia”

“Ildelè unaper tutta la città, in controtendenza rispetto alla proposta di legge della Regione Lazio che ne avrebbe consentito la trasformazione persino in un anonimo centro commerciale. L’investimento del Gruppo Caroli e la passione di Fabia Bettini e di Gianluca Giannelli, che ringrazio, permetteranno di riqualificare una sala che ha fatto la storia dela Roma e che per troppi anni è rimasta abbandonata. Il ‘’ tornerà ad essere un importante punto di riferimento culturale e sociale, come è nel suo Dna. In una società sempre più individualista, è fondamentale offrire alla città spazi di aggregazione e mi auguro che questa iniziativa possa essere un esempio virtuoso per veder rinascere tante saletografiche di Roma“.Lo dichiara Alessandro, Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale.