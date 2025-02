Romadailynews.it - Cinema, Gualtieri: bene riapertura del Cinema Fiamma, notizia in controtendenza

“Ladeldi via Bissolati è una splendidaper tutta la città di Roma. Grazie all’acquisizione della sala da parte del gruppo Caroli e all’impegno dell’associazione PlaytownRoma, ilrinascerà non solo come luogo di proiezioni di film ma anche come polo culturale e centro di aggregazione sociale per i giovani e tutta la cittadinanza. In un panorama oggettivamente molto complesso di chiusura e abbandono delle saletografiche, speriamo che ladelpossa diventare uno stimolo inper un’inversione di rotta che veda privato, pubblico e associazioni impegnati insieme per la salvaguardia e la promozione di questi veri e propri presìdi di rigenerazione urbana e sociale del tessuto cittadino. Roma Capitale sarà sempre al fianco dele farà in pieno la sua parte per preservare le sale, favorirne la sopravvivenza e il rilancio quando possibile”.