Cina: svela principali scoperte archeologiche del 2024

Sei importanti siti archeologici insono stati nominati come migliori nuovedel, come annunciato oggi in occasione di un forum annuale organizzato dall’Accademia cinese delle scienze sociali. Il sito paleolitico di Dadong, nella citta’ di Helong, nella provincia del Jilin, e’ tra i premiati. Si tratta della scoperta piu’ grande e piu’ culturalmente ricca del Paleolitico superiore nell’Asia nord-orientale, famosa per fornire le sequenze culturali piu’ chiare e antiche della regione. Anche il sito neolitico di Xiatang, contea di Xianju, nella provincia dello Zhejiang, fa parte della lista. Questo sito e’ una prova fondamentale dei 10.000 anni di storia culturale dellae fornisce nuovo materiale per lo studio dell’evoluzione culturale regionale e della storia della coltivazione del riso.