Cina: pubblica piano d'azione triennale per ottimizzare ambiente dei consumatori

Le autorita’ cinesi hanno presentato unper migliorare l’deidel Paese, come parte degli sforzi per rinvigorire i consumi. Entro il 2027, saranno affrontate questioni chiave come la scarsa qualita’ della fornitura di beni, il disordine del mercato e l’insufficiente protezione dei diritti dei, secondo ilto congiuntamente da cinque organi governativi, tra cui l’Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato. Nei prossimi tre anni, lasi impegnera’ a migliorare la qualita’ dei beni e dei servizi, ad affrontare le cause alla radice delle controversie deie a migliorare la convenienza, il comfort e la soddisfazione dei, promuovendo un miglioramento significativo dell’generale dei consumi a livello nazionale.