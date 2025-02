Romadailynews.it - Cina: nuova rotta di trasporto container collega Dalian a Mediterraneo

La nave MSC SVEVA e’ partita ieri dalTerminal, segnando l’inaugurazione ufficiale di unadiretta per ildichela citta’ portuale nord-orientale cinese dicon diversi Paesi del. Lai principali porti di paesi come Egitto, Turchia e Israele, contribuendo a creare un corridoio logistico marittimo piu’ efficiente e affidabile tra la regione nord-orientale cinese e il. Il nuovo servizio e’ gestito dalla Mediterranean Shipping Company, che prevede di impiegare 16 navi porta, ciascuna con una capacita’ di 19.000 TEU, per fornire servizi settimanali. Le navi trasporteranno un’ampia gamma di merci, tra cui prodotti chimici, automobili e parti di automobili, attrezzature meccaniche e risorse minerarie.