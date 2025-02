Romadailynews.it - Cina: NSFC riceve 500 mln yuan per aiutare giovani ricercatori

La National Natural Science Foundation of China () ha accettato una donazione di 500 milioni di(circa 69,7 milioni di dollari) per finanziare la ricerca di base condotta dadottorandi di ricerca. La donazione si concentrera’ sul sostegno alle donne assegnatarie di borse di studio e a quelle provenienti dalle regioni occidentali e dalla Greater Bay Area di Guangdong-Hong Kong-Macao. Secondo Dou Xiankang, a capo della fondazione, la donazione volontaria e’ stata fatta dal colosso tecnologico cinese Tencent, che possiede l’applicazione di social media all-in-one WeChat. La sovvenzione risponde alla richiesta della nazione di rafforzare le ricerche chiave. Dou ha dichiarato che le due parti lavoreranno insieme per rafforzare ulteriormente la coltivazione dei talenti, il finanziamento dei progetti e la cooperazione internazionale, dando l’esempio per attirare piu’ imprese high-tech e risorse sociali verso la ricerca scientifica.