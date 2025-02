Romadailynews.it - Cina: ministro Esteri, esorta tutte le parti ad accelerare soluzione dei due Stati

Laleadl’attuazione delladei due, e a sostenere la creazione di uno Stato palestinese indipendente basato sui confini del 1967, ha dichiarato ieri ilcinese deglicinese Wang Yi. Dietro il conflitto di Gaza c’e’ il ritardo nella ridella questione palestinese, ha riferito ai media Wang, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale delto comunista cinese, dopo aver presieduto la riunione di alto livello del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul tema “Praticare il multilateralismo, riformare e migliorare la governance globale”. La questione della Palestina e’ sempre stata al centro della questione mediorientale, ha dichiarato il funzionario, osservando che fino a quando non sara’ attuata ladei due, la logica di ripagare il rancore con il rancore non cessera’ e il ciclo della violenza non si concludera’.