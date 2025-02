Romadailynews.it - Cina-Italia: aziende collaborano per guidare innovazione in tecnologia di nuove energie

Il China Iron & Steel Research Institute Group (CISRI) e la multinazionalena RINA ieri hanno firmato a Pechino un accordo di cooperazione per rafforzare la collaborazione nell’tecnologica nel settore delle, secondo il CISRI. In base all’accordo, le due parti si concentreranno sui settori energetici chiave e sulle esigenze tecnologiche critiche dei materiali e stabiliranno una piattaforma di cooperazione internazionale dedicata alla ricerca, alla valutazione e all’applicazione ingegneristica dei materiali avanzati. Inoltre, approfondiranno la collaborazione in settori quali la consulenza tecnica per migliorare le soluzioni integrate per l’intero ciclo di vita delle tecnologie dei materiali per le. Queste iniziative sono progettate per sostenere gli sforzi dellaper costruire un sistema energetico pulito, a basse emissioni di carbonio, sicuro ed efficiente, promuovendo al contempo lo sviluppo di alta qualita’ dell’industria delle