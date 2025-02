Romadailynews.it - Cina: Hebei, Tangshan sviluppa industria robotica

Operai testano un prodotto robotico nell’offidella CITIC HIC Kaicheng Intelligence Equipment Co., Ltd. nella Zona di sviluppole nazionale ad alta tecnologia di, nella provincia settentrionale cinese dello, ieri 18 febbraio 2025. Negli ultimi anniha lavorato per promuovere la crescita continua dei clusterli robotici. Sono stati compiuti sforzi per aumentare gli investimenti nella scienza e nella tecnologia, spingere la ricerca e lo sviluppo innovativi ed espandere gli scenari di applicazione dei robot. La citta’ ospita oggi 222 imprese legate ai robot e 21 istituti di ricerca e sviluppo sui robot a livello provinciale o superiore. I robot speciali prodotti qui, come quelli per la saldatura, per le ispezioni, per il soccorso in caso di emergenza e altri prodotti, vendono bene sia a livello nazionale che all’estero.