Cina: Guizhou, sorelle gemelle celebrano festa di Gannangxiang

LeYang Ningzhu (a sinistra) e Yang Ningyu si esibiscono nella danza Lusheng per celebrare ladinella cittadina di Zhouxi a Kaili, nella prefettura autonoma Miao e Dong di Qiandongnan, nella provincia sud-occidentale cinese del, il 15 febbraio 2025. Vestiti con abiti tradizionali e accompagnati dalla melodia del Lusheng, uno strumento musicale tradizionale, gli abitanti di Kaili si sono rallegrati per l’annuale. Ogni anno, durante le celebrazioni, due coppie didi etnia Miao, Yang Ningzhu e Yang Ningyu, Yang Ningwei e Yang Ningning, insieme alla madre Wu Qian, tornano dal centro di Kaili alla casa della nonna materna nel villaggio rurale Miao per partecipare a questo grande evento. Credono che questo sia il modo migliore per ereditare la cultura etnica.