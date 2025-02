Romadailynews.it - Cina: crea primo database al mondo su erbe energetiche per sviluppo sostenibile

Dei ricercatori cinesi hanno sviluppato ilcompleto alper le, un passo che potrebbe favorire l’agricolturae portare avanti gli sforzi per le energie rinnovabili, ha riferito oggi il “China Science and Technology Daily”. Lesono un gruppo di piante note per la loro crescita rapida, l’alta produttivita’ e l’adattabilita’. Possono essere utilizzate per produrre combustibili da biomassa, pasta di carta, cellulosa e prodotti chimici, oltre a contribuire a ridurre le emissioni di gas serra e a migliorare la qualita’ del suolo. I ricercatori della Fujian Agriculture and Forestry University hannoto ildelle, integrando i set di dati multi-omici di 11 varieta’. La piattaforma comprende dati di genomica, epigenomica, trascrittomica e fenomica per sostenere la ricerca genomica funzionale su diverse specie di