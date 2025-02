Ilrestodelcarlino.it - Cimiteri e incuria, brutto spettacolo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ho documentato con fotografie lo stato di degrado e didel cimitero di Calcara-Valsamoggia. Ditemi se è possibile una indecenza del genere. Muri sbrecciati e umidità diffusa quasi ovunque. Non parliamo poi degli altridella Valsamoggia, come Bazzano e Monteveglio. Non ho parole. La parte vecchia del cimitero di Calcara è intatta come fu costruita nel 1900. Da 60 anni a questa parte non c'è traccia di un intervento di manutenzione, tutto come prima. Massimo Mattioli Risponde Beppe Boni L'deiè purtroppo molto diffusa nei paesi della provincia. Sembra quasi che le amministrazioni comunali si dimentichino di questi luoghi che invece esigono rispetto e attenzione. Qua e là affiora qualche promessa durante le campagne elettorali poi si torna nell'oblio. Sarà che i morti non votano e interessano meno, però votano i vivi che sono poi i parenti dei defunti.