Ciclismo | primo acuto Pogacar all’UAE Tour Ganna trionfa nella prima tappa della Volta ao Algarve

vittoria del 2025 per Tadej, che al termineterzadell’UAEha alzato le braccia al cielo mettendo il suosigillo sulla nuova stagione. Il campione del mondo e detentore degli ultimide France e Giro d’Italia ha vinto la frazione di 181 chilometri con partenza da Ras al Khaimah e arrivo a Jebel Jais, partendo in solitaria nel tratto conclusivo e più durosalita finale e lasciando così sul posto, a duellare per le altre due posizioni del podio odierno, il britannico Oscar Onley e l’austriaco Felix, che chiudono rispettivamente in seconda e terza posizione. Termina al quinto posto il migliore degli italiani, vale a dire Giulio Ciccone, che si trova al settimo posto in classifica generale con un ritardo di 34 secondi nei confronti di, che con un colpo doppio si è anche preso la maglia di leader.