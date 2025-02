Thesocialpost.it - Cibo per cani, ecco cosa c’è davvero dentro: cosa ha scoperto un nuovo test

diamoda mangiare ai nostri animali domestici?contiene veramente ilper? Quando le acquistiamo diamo spesso per scontato che le informazioni riportate in etichetta siano veritiere e che il prodotto sia sicuro al 100%, ma spesso non è così. E ne dà conferma l’ultimoeffettuato da Consumer Reports, che ha analizzato 58 cibi per, tra cui quelli di molti marchi noti e venduti anche in Italia, come Hill’s Science Diet, Purina, Pedigree, Cesar e altri. Ehanno? L’obiettivo era quello di analizzare la composizione nutrizionale, la presenza di contaminanti pericolosi e la conformità alle linee guida dell’Association of American Control Officials (AAFCO). I, condotti tra dicembre 2023 e maggio 2024, hanno valutato diversi parametri come proteine, grassi, vitamina D, rame e fibre, con un focus particolare sulla sicurezza alimentare.